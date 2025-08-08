Atriz do filme 'Ó Paí Ó', Lyu Arisson, foi agredida a pauladas pelo ex-namorado: "Quase que ele me mata"

A intérprete de Yolanda em ‘Ó Paí Ó’ revelou nas redes sociais que foi espancada e teve o braço quebrado - Foto: Reprodução - Instagram

A intérprete de Yolanda em ‘Ó Paí Ó’ revelou nas redes sociais que foi espancada e teve o braço quebrado - Foto: Reprodução - Instagram

A atriz Lyu Arisson, famosa por dar vida à personagem Yolanda no filme ‘Ó Paí Ó’, foi às redes sociais nesta quinta-feira (07) para revelar aos fãs e seguidores que sofreu agressões a pauladas pelo ex-namorado. As agressões ocorreram no fim de julho, e a Polícia Civil da Bahia conseguiu prender o acusado.

Lyu aparece em um vídeo publicado em suas redes sociais, com o braço quebrado e deitada em um leito do Hospital Municipal de Simões Filho, localizado na Bahia.

"Fui agredida a pauladas por um ex-namorado meu que não queria que eu terminasse o namoro. Quase que ele me mata, estou com três pinos no braço, pauladas pelo corpo inteiro", disse a atriz.

Leia também:

Golpista é preso por tentativa de estelionato contra idoso em agência bancária de Niterói

Casa Ronald RJ realiza ação especial do McDia Feliz no Fórum de Niterói



"Estou bem, estou viva, porque, se dependesse dele, estava morta. [...] Estou bem, esperei um pouco para melhorar os hematomas, porque estava irreconhecível", falou. A atriz contou que iria esperar ser liberada da unidade hospitalar para denunciar as agressões, mas que preferiu fazer isso nas redes sociais, após saber do caso da mulher espancada com 61 socos do namorado.

"Isso aconteceu às 8 horas da manhã, no sábado, dia 26, porque eu percebi, pelo comportamento dele, que queria me afastar de todos os meus amigos e colegas, tanto homens quanto mulheres. Passei a prestar atenção nele e, quando foi na quinta-feira, dia 24, eu disse que queria ter uma conversa séria com ele. [...] Às 8 horas da manhã [de sábado] já acordei recebendo pauladas na testa", explicou.

Depois da denúncia da atriz, a Polícia Civil informou por meio de nota enviada à imprensa, que o homem foi preso na “Operação Shamar”, uma ação do “Dia D”, que combate à violência contra a mulher.