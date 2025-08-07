Vasco vence o CSA com sustos e avança na Copa do Brasil

O Vasco venceu o CSA, nesta quinta-feira (7), em São Januário, e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. Apesar de abrir um placar de 3 a 0 no primeiro tempo, o time carioca sofreu um gol rápido no segundo tempo e passou por alguns sustos até o apito final.

A expectativa em São Januário era de uma partida tensa, por conta do momento ruim que vive o Vasco. No entanto, a equipe de Fernando Diniz conseguiu impor seu ritmo na primeira etapa e dominou completamente as ações do jogo.

O primeiro gol saiu aos 20 minutos. Rayan aproveitou o erro da zaga adversário e chutou forte para marcar. Onze minutos depois, Rayan participou mais uma vez do gol. Desta vez, o atacante chutou de fora, o goleiro deu rebote e Coutinho empurrou para ampliar o marcador.

Já nos acréscimos, o gol mais bonito da partida. Depois de jogada de Nuno e Piton, Tchê Tchê driblou o zagueiro e tocou para o gol.

Na segunda etapa, o que parecia uma vitória tranquila e classificação garantida, se complicou. Logo aos 3 minutos, Brayann cabeceou forte a diminuiu o placar.

Depois do gol, o CSA acreditou que poderia buscar o empate e se lançou. A equipe conseguiu criar boas chances e, por muito pouco, não balançou as redes de Léo Jardim novamente. O Vasco tentava contra atacar e também criou oportunidades, mas parou no goleiro adversário.

A vitória colocou o Vasco nas quartas de final da competição. O Vasco vai descobrir seu próximo adversário na próxima terça-feira (12), em sorteio na CBF.