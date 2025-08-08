Niterói lança edital para obras de modernização e melhorias da Avenida Amaral Peixoto

A Prefeitura de Niterói dá sequência ao processo de revitalização e modernização da região central da cidade. Será publicado, nesta sexta-feira (8), o edital de licitação para obras estruturais na Avenida Amaral Peixoto e nas ruas da Conceição e Doutor Celestino. As intervenções incluem novas calçadas, paisagismo, drenagem e iluminação pública de LED.

Segundo o prefeito Rodrigo Neves, o projeto é uma das prioridades da gestão municipal e estratégico para a mobilidade, segurança e ocupação dos espaços públicos.

“Essa é a primeira obra de requalificação e modernização da Amaral Peixoto desde 1940, quando foi inaugurada. Essa transformação, planejada com muito critério, dinamiza o comércio, viabiliza moradias e estimula novos investimentos na região. A nova Praça Arariboia e a Avenida Rio Branco já inauguradas, e a inauguração em breve da Arena Niterói, na Concha Acústica, estimulam novos investimentos privados e públicos. O Centro será o novo vetor de desenvolvimento sustentável de Niterói nos próximos anos, gerando oportunidades para os moradores e beneficiando toda a cidade. No Centro, temos grandes universidades, shoppings centers, comércio de rua, bons hospitais e vamos avançar cada vez mais com modernização e qualidade de vida”, destacou o prefeito.

A requalificação da Avenida Amaral Peixoto prevê a implantação de arborização para melhorar a qualidade ambiental e paisagística, reduzindo a aridez da via. Além disso, os canteiros e árvores garantirão mais segurança à ciclovia, que integra o eixo cicloviário mais movimentado do Brasil (Amaral Peixoto - Marquês do Paraná - Roberto Silveira).

"Cada recurso aplicado é um passo importante para transformar nossa cidade num polo de oportunidades, modernidade e sustentabilidade. O Centro está renascendo, atraindo investimentos privados e empresas. E isso é só o começo de um futuro ainda mais próspero", destaca Fabiano Gonçalves, secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro.

As obras incluem ainda a ampliação e reforma das calçadas, a implantação de um sistema de drenagem e o aterramento das redes de infraestrutura e fiação, tanto na Avenida Amaral Peixoto quanto nas ruas da Conceição e Doutor Celestino. O projeto foi readequado de acordo com a consulta pública realizada pela Prefeitura em março deste ano, por meio da plataforma Colab.

Os investimentos previstos no edital fazem parte de um projeto maior, que inclui o Fundo Imobiliário, o Aluguel Universitário e o programa de Acolhimento Humanizado, além do hub de inovação da Cantareira, entre outros.