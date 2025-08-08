Aplicativo do crime: Mototaxistas eram coagidos por facção em esquema de transporte ilegal

Policiais civis do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) realizam, nesta sexta-feira (08/08), a "Operação Rota das Sombras", para desarticular um esquema de transporte clandestino operado pela facção Comando Vermelho na comunidade da Vila Kennedy, Zona Oeste da capital. A investigação revelou que mototaxistas da região eram coagidos a instalar e utilizar um aplicativo desenvolvido pela facção, que funcionava como uma plataforma de mobilidade urbana com aparência legal, mas utilizada para financiar o tráfico de drogas. Até o momento, quatro pessoas foram presas.

A associação criminosa era formada por dois núcleos bem estruturados. O primeiro é responsável por coagir e controlar os profissionais do transporte alternativo, mediante ameaças e extorsões. O segundo é encarregado de receber e gerenciar os valores arrecadados, que eram integralmente revertidos ao chefe do tráfico local.

Leia também:

Polícia Civil prende mulher que utilizava celular furtado em São Gonçalo

Niterói lança edital para obras de modernização e melhorias da Avenida Amaral Peixoto

As investigações apontaram que mais de 300 mototaxistas estavam cadastrados no sistema, gerando lucros mensais para a organização criminosa que podem chegar a R$ 1 milhão. Além disso, empresas de fachada eram utilizadas para mascarar as operações financeiras, conferindo aparência de legalidade ao aplicativo.

Durante a operação, são cumpridos sete mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais de fachada e residências localizadas na Zona Oeste do Rio, no município de Niterói e no interior do estado.

A ação, para desmantelar a estrutura logística e financeira usada pelo Comando Vermelho para explorar economicamente os profissionais e controlar territorialmente a mobilidade urbana na região, é coordenada pela 34ª DP (Bangu), com apoio do 2º Departamento de Polícia de Área (DPA). As diligências contam ainda com equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e dos Departamentos-Gerais de Polícia Especializada (DGPE), da Baixada (DGPB) e do Interior (DGPI).