Polícia Civil prende mulher que utilizava celular furtado em São Gonçalo

Ela foi capturada no bairro Boa Vista, em São Gonçalo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de agosto de 2025 - 08:51
A mulher foi conduzida à delegacia e vai responder pelo crime de receptação dolosa -

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (07), uma mulher que utilizava um celular furtado. Ela foi capturada no bairro Boa Vista, em São Gonçalo.

De acordo com os agentes, foi possível localizá-la, após informações de inteligências apontarem a ativação de um celular de alto padrão, em uma linha no nome da autora.

A mulher foi conduzida à delegacia e vai responder pelo crime de receptação dolosa. O celular foi apreendido.

A ação faz parte da "Operação Rastreio", maior iniciativa do estado do Rio de Janeiro para combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares. As ações contínuas já resultaram em mais de 5.400 celulares recuperados. Até o momento, são mais de 325 criminosos presos, entre roubadores, furtadores e receptadores.

