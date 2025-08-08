Polícia Civil prende mulher que utilizava celular furtado em São Gonçalo
Ela foi capturada no bairro Boa Vista, em São Gonçalo
Policiais civis da 78ª DP (Fonseca) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (07), uma mulher que utilizava um celular furtado. Ela foi capturada no bairro Boa Vista, em São Gonçalo.
De acordo com os agentes, foi possível localizá-la, após informações de inteligências apontarem a ativação de um celular de alto padrão, em uma linha no nome da autora.
Leia também:
Niterói lança edital para obras de modernização e melhorias da Avenida Amaral Peixoto
Hospitais em São Gonçalo e Itaboraí fazem campanha de doação de sangue
A mulher foi conduzida à delegacia e vai responder pelo crime de receptação dolosa. O celular foi apreendido.
A ação faz parte da "Operação Rastreio", maior iniciativa do estado do Rio de Janeiro para combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares. As ações contínuas já resultaram em mais de 5.400 celulares recuperados. Até o momento, são mais de 325 criminosos presos, entre roubadores, furtadores e receptadores.