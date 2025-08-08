Foragido da Justiça é apreendido e moto roubada é recuperada em Niterói

Na ação, os policiais apreenderam uma Honda CG Titan 160 vermelha, com registro de roubo no estado do Espírito Santo - Foto: Divulgação

Na noite desta quinta-feira (07), uma ação do 12º BPM (Niterói) resultou na apreensão de um foragido da Justiça e na recuperação de uma motocicleta roubada, no bairro de Fátima, em Niterói.



De acordo com os militares, os policiais realizavam patrulhamento de rotina por volta das 22h45 na Rua Andrade Pinto, quando se depararam com duas motocicletas suspeitas, cada uma ocupada por dois homens. Ao avistarem a viatura, os suspeitos tentaram retornar em direção à Comunidade do Pé Pequeno, na tentativa de fugir da abordagem policial.

Durante a fuga, uma das motos caiu, permitindo que os policiais abordassem três dos quatro ocupantes. Um dos indivíduos conseguiu escapar com a segunda motocicleta, entrando na comunidade.

Na ação, os policiais apreenderam uma Honda CG Titan 160 vermelha, com registro de roubo no estado do Espírito Santo. O veículo foi imediatamente recuperado.

Entre os detidos estava um jovem, de 18 anos, que constava como foragido da Justiça, com mandado de busca e apreensão expedido pelo cartório da Infância, Juventude e do Idoso de Niterói para cumprimento de medidas socioeducativas. Ele permaneceu detido.

Os outros dois suspeitos, foram conduzidos à 76ª DP (Centro), onde foram ouvidos e liberados, já que o condutor da moto roubada conseguiu fugir da abordagem.