Partage São Gonçalo celebra o Dia dos Pais com edição especial do festival Partage Beer
Durante os três dias de programação, o espaço contará com decoração temática
Em comemoração ao Dia dos Pais, o Partage Shopping São Gonçalo realiza, entre os dias 08 e 10 de agosto, o festival “Partage Beer” — uma experiência gratuita que une música, lazer em família e o melhor da cultura cervejeira. O evento acontece no jardim do shopping, com acesso livre para toda a população.
Durante os três dias de programação, o espaço contará com decoração temática, barraquinhas especiais, opções gastronômicas variadas e expositores de cervejas artesanais. A trilha sonora ficará por conta de bandas de destaque da região, além de atrações infantis aos fins de semana, garantindo diversão para toda a família.
Programação:
Sexta-feira (08/08)
16h: DJ
19h30: Banda Black Monkees
Sábado (09/08)
12h: Início do evento
15h: Recreação infantil
16h30: Banda Bloody Mary
19h30: Banda O Coro (Tributo ao Charlie Brown Jr.)
Domingo (10/08)
12h: Início do evento
14h: Recreação infantil
15h: Banda Ayoa (Tributo ao Rappa)
18h: Banda Solar
“O Partage Beer já é uma tradição no nosso calendário e, neste ano, chega ainda mais especial, como forma de homenagear todos os pais com momentos de alegria, boa música e convivência em família. Queremos oferecer experiências que reforcem o vínculo entre pais e filhos, e que tornem o shopping um ponto de encontro afetivo para a cidade”, destaca Marcelo Nascimento, superintendente do Partage São Gonçalo.
Todas as atrações são gratuitas, reforçando o compromisso do empreendimento com a democratização do entretenimento e o fortalecimento da convivência comunitária.
Serviço:
Partage Beer – Especial Dia dos Pais
Data: 08 a 10 de agosto de 2025
Horários:
Sexta-feira: a partir das 15h
Sábado e domingo: a partir das 12h
Local: Jardim do Partage Shopping São Gonçalo
Entrada: Gratuita
Atrações: Shows ao vivo, recreação infantil, expositores de cervejas artesanais e gastronomia