Partage São Gonçalo celebra o Dia dos Pais com edição especial do festival Partage Beer

O evento acontece no jardim do shopping, com acesso livre para toda a população - Foto: Partage São Gonçalo Shopping / Divulgação

Em comemoração ao Dia dos Pais, o Partage Shopping São Gonçalo realiza, entre os dias 08 e 10 de agosto, o festival “Partage Beer” — uma experiência gratuita que une música, lazer em família e o melhor da cultura cervejeira. O evento acontece no jardim do shopping, com acesso livre para toda a população.

Durante os três dias de programação, o espaço contará com decoração temática, barraquinhas especiais, opções gastronômicas variadas e expositores de cervejas artesanais. A trilha sonora ficará por conta de bandas de destaque da região, além de atrações infantis aos fins de semana, garantindo diversão para toda a família.

Programação:

Sexta-feira (08/08)

16h: DJ

19h30: Banda Black Monkees

Sábado (09/08)

12h: Início do evento

15h: Recreação infantil

16h30: Banda Bloody Mary

19h30: Banda O Coro (Tributo ao Charlie Brown Jr.)

Domingo (10/08)

12h: Início do evento

14h: Recreação infantil

15h: Banda Ayoa (Tributo ao Rappa)

18h: Banda Solar

“O Partage Beer já é uma tradição no nosso calendário e, neste ano, chega ainda mais especial, como forma de homenagear todos os pais com momentos de alegria, boa música e convivência em família. Queremos oferecer experiências que reforcem o vínculo entre pais e filhos, e que tornem o shopping um ponto de encontro afetivo para a cidade”, destaca Marcelo Nascimento, superintendente do Partage São Gonçalo.

Todas as atrações são gratuitas, reforçando o compromisso do empreendimento com a democratização do entretenimento e o fortalecimento da convivência comunitária.

Serviço:

Partage Beer – Especial Dia dos Pais

Data: 08 a 10 de agosto de 2025

Horários:

Sexta-feira: a partir das 15h

Sábado e domingo: a partir das 12h

Local: Jardim do Partage Shopping São Gonçalo

Entrada: Gratuita

Atrações: Shows ao vivo, recreação infantil, expositores de cervejas artesanais e gastronomia