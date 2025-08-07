Medalhista pan-americana é atropelada por carro desgovernado em Botafogo
O motorista do carro tentou fugir, mas foi capturado por guardas municipais
Um grupo de cinco ciclistas foram atropelados por um carro desgovernado enquanto treinavam na altura da Enseada de Botafogo, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quinta-feira (7). O motorista do veículo tentou fugir, mas foi capturado por guardas municipais, próximo ao Aeroporto Santos Dumont, cerca de seis quilômetros do local do acidente. Ele foi levado para a 5ª DP (Mem de Sá), onde o caso será investigado.
Entre as vítimas está Márcia Ferreira, de 57 anos, ex-triatleta medalhista nos jogos Pan-Americanos de 1995. Ela sofreu uma fratura no rádio e precisou de uma sutura no quadril. As grades que separam a ciclovia da pista dos veículos, caíram sobre ela.
Também foram atendidos os atletas Rodrigo Paulo, de 50 anos, e Lucas Junior, de 58. As outras duas vítimas recusaram atendimento médico. Apenas Rodrigo e Lucas foram levados para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, de onde já receberam alta.
A Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio de Janeiro (CSC-RJ), informou que o grupo se dirigia à Área de Proteção ao Ciclismo de Competição (APCC), quando foram atingidos pelo carro que perdeu o controle. A colisão aconteceu a poucos metros da área de treinamento, localizada no Aterro do Flamengo.
A assessoria esportiva de triathlon de Márcia Ferreira informou que todos os integrantes da equipe passam bem e que medidas serão tomadas.
A CSC-RJ soltou um comunicado pedindo mais conscientização por parte dos motoristas: "Mesmo que houvesse uma fiscalização exemplar dos órgãos públicos de trânsito, mesmo que tivéssemos leis penais e de trânsito mais duras, mesmo que campanhas de conscientização fossem feitas diariamente, de nada adiantaria tudo isso se o comportamento das pessoas no trânsito continuasse o mesmo! A mudança deve começar por você. Seja mais gentil, respeite o próximo e siga as regras do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Simples assim!", afirmou a entidade.