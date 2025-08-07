Negociação com West Ham não vai pra frente e John permanece no Botafogo
Jogador e clube não chegaram a um acordo
Já com as malas prontas para atuar na Premier League, a negociação entre o goleiro John e o West Ham, da Inglaterra, terminou sem acordo, com isso, o atleta continuará no Botafogo.
O clube inglês havia acenado com uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 63,7 milhões) ao Alvinegro, mas jogador e clube não chegaram a um acordo na parte salarial. O estafe de John informou a imprensa que "o goleiro decidiu ficar e que o objetivo é chegar à Seleção e conquistar mais títulos".
Na Inglaterra, a informação que circula é que o West Ham tem outra prioridade para a posição de goleiro, que seria o dinamarquês Mads Hermansen, que atua no Leicester City.
Leia também:
Ação na Coreia e na Rua da Feira termina com 18 toneladas de barricadas removidas (veja vídeo)
Prefeitura de Niterói oferece tratamento gratuito contra fungo que atinge gatos
John chegou a ficar de fora da última partida do Botafogo, contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Na ocasião, Léo Linck foi o titular da equipe.
Na busca de um substituto para a posição, o clube acertou a contratação do goleiro Neto, que já está no Brasil para assinar contrato. Mesmo com a permanência de John, a negociação será concretizada.