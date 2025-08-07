Botafogo é indicado a clube do ano na premiação da Bola de Ouro 2025

O Botafogo disputa ao prêmio de clube do ano na premiação da Bola de Ouro 2025. O Alvinegro é o primeiro brasileiro na história a ser indicado e disputará com os gigantes europeus Paris Saint-Germain, Barcelona, Liverpool e Chelsea. A cerimônia será no dia 22 de setembro, em Paris.

Todas es equipes indicadas foram as campeãs dos principais torneios disputados na América do Sul e na Europa. Enquanto o Botafogo foi campeão do Brasileirão e da Libertadores, o Barcelona ganhou o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. Por sua vez, o PSG foi campeão da Champions League, da Copa da França e do Campeonato Francês.

Já o Liverpool foi campeão inglês, enquanto o Chelsea conquistou a Conference League e a Copa do Mundo de Clubes.

O Botafogo teve um ano histórico em 2024. Campeão brasileiro com 23 vitórias, 10 empates e apenas 3 derrotas, a equipe também chegou a glória eterna, conquistando a Libertadores. Em uma final eletrizante contra o Atlético-MG, o time teve um jogador expulso logo aos 30 segundos da etapa inicial.

Ainda assim, a equipe conseguiu vencer as adversidades e terminou o primeiro tempo ganhando pelo placar de 2 á 0. No final, o Alvinegro se consagrou campeão ganhando de 3 á 1 do time mineiro.

Na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras nas oitavas de final. Mas o ponto alto do Alvinegro no torneio, foi a vitória por 1 a 0, em cima do PSG.