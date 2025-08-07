Ação na Coreia e na Rua da Feira termina com 18 toneladas de barricadas removidas (veja vídeo)

Uma operação policial realizada pelo 7 º BPM (São Gonçalo), na manhã desta quinta-feira (07), resultou na remoção de cerca de 18 toneladas de material usado para obstruir a passagem de vias públicas, as famosas barricadas, em diferentes comunidades no município. Ruas no Morro da Coreia, na Comunidade de da Rua da Feira e no Engenho Pequeno foram desobstruídas.

Ação aconteceu nesta quinta-feira (07) Reprodução/Polícia Militar

Os agentes removeram obstáculos na Rua Tenente Siqueira Campos, Rua Benedito Jardim, Rua Judith, Rua Mentor Couto, Rua Dias Moreira, Rua Heitor Levi, Rua João de Barros, Rua Professora Florentino Rangel, Rua Nossa Senhora de Fátima, Rua Tadeu Bartolo, Rua Ten. Cel. Azevedo, Rua Monte Pascoal, Rua Mantiqueira, Rua Luiz Couto e Rua João Frederico Couto.

Não há registro de presos ou outro material ilegal apreendido.