PM apreende revólver e prende dois no Zé Garoto, em SG; Vídeo
Com os dois suspeitos os policiais também apreenderam munições, dinheiro em espécie, rádios transmissores e drogas
Após informações de inteligência de que indivíduos oriundos do tráfico de drogas estariam realizando a venda de entorpecentes na Travessa Miguel Pinto, Zé Garoto, em São Gonçalo, agentes do 7° BPM prenderam dois suspeitos na tarde desta quarta-feira (7).
Ao avistar a ação, a equipe realizou um cerco tático, e, após fuga por parte dos criminosos, conseguiu prender dois homens em posse de um revólver, seis munições, três rádios transmissores, dinheiro em espécie e drogas.
Os criminosos foram presos e levados, junto ao material apreendido, à 72ª DP (Mutuá).
