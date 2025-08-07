Polícia Civil prende mulher que revendia pela internet roupas furtadas de loja de departamentos

A prisão foi efetuada por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (06/08), uma mulher que estava vendendo pela internet roupas furtadas de uma loja de departamentos. O prejuízo calculado da loja é de cerca de R$ 1 milhão. Ela foi localizada em um imóvel residencial, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão.

De acordo com os agentes, a autora subtraía as peças da loja e substituía as etiquetas, revendendo os produtos como se fossem de fabricação própria. Em dezembro de 2024, ela já havia sido alvo de busca e apreensão pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), mas persistiu na atividade criminosa.

As investigações da DRCPIM começaram com a suspeita de venda de roupas falsificadas, porém, no decorrer das diligências, os agentes descobriram os furtos. Na residência da criminosa, a equipe localizou centenas de peças de vestuário feminino, ainda com etiquetas da loja.

As diligências continuam para identificar outros envolvidos na ação criminosa e a destinação final das mercadorias desviadas.