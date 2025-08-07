Guarda Municipal prende dupla que tentava furtar cabos no Centro de São Gonçalo

A prisão foi feita depois que as câmeras de monitoramento flagrou os suspeitos - Foto: Divulgação

Agentes da Guarda Municipal da Prefeitura de São Gonçalo prenderam, nesta madrugada de quarta-feira (6), dois homens que estavam furtando cabos na Rua Doutor Feliciano Sodré, no Centro. A prisão foi feita depois que as câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), administrada pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, flagrou os suspeitos.

A CSSG acionou a Guarda para o caso por volta das 2h para verificar um possível furto de cabos. Imediatamente, os agentes da Guarda foram ao local e abordaram os suspeitos. Um deles estava no alto de um poste, cortando fios com um estilete. O segundo suspeito, que dava cobertura no chão, tentou fugir, mas foi capturado após um cerco policial.

Os dois foram encaminhados para a 72ª DP (Mutuá), sendo levados em seguida para a 73ª DP (Neves), onde permanecem presos.

