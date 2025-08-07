Foragido da Justiça, homem acusado de estuprar as próprias enteadas é preso em Piabetá

Uma equipe de policiais da 66ª DP (Piabetá) realizaram, nesta quarta-feira (6), a "Operação Shamar". Durante a ação, a equipe conseguiu encontrar um homem que estava foragido da Justiça desde 2023 pelo crime de estupro de vulnerável contra as próprias enteadas.

Na sede policial, a mãe das menores relatou ter tomado conhecimento dos abusos realizados pelo padrasto e uma das menores relatou detalhes do ocorrido, contando que o padrasto a teria levado para a roça para "levar o cavalo", sempre carregando consigo um facão.

Ela relatou ainda que o primeiro abuso teria ocorrido em 2023 e que ele teria ameaçado matar a irmã da menor. Ela informou também que o último abuso teria ocorrido no dia 16/02/2024 e que ele teria tido relação com penetração e sem uso de preservativo.

Ainda segundo relatos da família e de uma das menores, o autor teria ainda estuprado outras duas enteadas.

O criminoso morava perto de um brejo onde criava jacarés e, a partir deste fato, ameaçava as menores de "jogá-las" para os bichos.