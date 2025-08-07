Pimba: PM prende dois e apreende drogas em comunidade no Fonseca

Dois homens, de 30 e 25 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (6), na Comunidade do Pimba, localizada no bairro Fonseca, em Niterói. Com eles, foram apreendidas armas de fogo, munições e entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) patrulhavam a região quando avistaram os suspeitos em atitude suspeita na entrada da comunidade, que faz parte do Complexo da Palmeira. Ao perceberem a presença dos policiais, os homens tentaram fugir, mas foram capturados momentos depois na Travessa João Batista da Silva, também no Fonseca.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma mochila contendo: uma pistola calibre 9mm; 10 pinos de cocaína; 42 pedras de crack; 29 munições de calibre 9mm; 22 invólucros de maconha; dois carregadores de pistola; um rádio transmissor e R$ 30 em espécie.

Os suspeitos foram encaminhados, junto com o material apreendido, à 78ª DP (Fonseca), onde foram autuados por tráfico de drogas. Eles permanecem presos. Segundo a Polícia Civil, o homem de 30 anos já possui passagens anteriores por porte de arma branca, receptação e associação ao tráfico de drogas.