Operação da PM com apoio da Guarda Municipal apreende duas motos durante "rolezinho" em Niterói; Vídeo
Os dois veículos apreendidos no bairro Santa Barbara foram conduzidos ao pátio público
Na madrugada desta quinta-feira (7), agentes do 12º BPM, junto com a Guarda Civil Municipal de Niterói, realizaram a Operação Integrada de repressão ao evento conhecido como "rolezinho".
Após acompanhamento tático, o Pelotão de Moto Patrulhas abordou dois indivíduos na Rua Paulino de Menezes, em Santa Barbara, Niterói. Os homens pilotavam duas motocicletas que participavam da atividade citada.
Posteriormente à ação, o Pelotão realizou contato com a Guarda Municipal, que providenciou o deslocamento de um reboque para a remoção dos veículos Honda CB 300R branca e Honda POP 110 preta, que foram apreendidos e conduzidos ao pátio público.
