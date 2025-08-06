Flamengo vence Atlético, mas se despede da Copa do Brasil nos pênaltis
Partida foi disputada na Arena MRV, na noite dessa quarta-feira (6), em Belo Horizonte
O Atlético está classificado na Copa do Brasil! Em mais uma noite histórica do goleiro Everson, o Galo eliminou o Flamengo na disputa de pênaltis, em 4 a 3, depois de derrota por 1 a 0 no tempo normal. A partida de volta das oitavas de final aconteceu na noite desta quarta-feira, (6), na Arena MRV.
Um dia para ficar marcado na memória da Massa, que deu um verdadeiro show nas arquibancadas, com quase 40 mil torcedores presentes. No primeiro jogo, vitória atleticana de 1 a 0, com gol de Cuello. Já na volta, o Flamengo fez 1 a 0 com Everton Cebolinha, aos 20′ do primeiro tempo. Nos pênaltis, Everson defendeu uma cobrança, viu o adversário isolar outra e marcou a penalidade da classificação!
