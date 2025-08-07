Fluminense empata com o Inter e avança na Copa do Brasil
Em partida tensa até o fim, Tricolor segura o Colorado e segue vivo no torneio
No jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense empatou com o Internacional, no Maracanã, por 1x1. Com o resultado, o Tricolor avançou para as quartas de final da competição. Os gols foram marcados por Canobbio (Flu) e Alan Patrick (Int).
Mesmo com vantagem no placar agregado, o Fluminense começou a partida pressionando o Inter no campo de defesa. Mas o primeiro chute foi Colorado. Aos 5, Aguirre experimentou de fora e jogou a direita de Fábio. Aos 7, Borré recebeu bom lançamento nas costas da zaga mas finalizou por cima. O Tricolor, com o resultado de Porto Alegre, baixou as linhas buscando chegar nos contra-ataques. Aos 25, novamente chegada dos visitantes. Thiago Maia arriscou e mandou à esquerda do gol. O primeiro bom momento do Flu veio aos 35. Martinelli chutou da entrada da área e jogou à esquerda da meta de Rochet. Foi o último grande lance do primeiro tempo.
A etapa final começou com o placar aberto. Antes do primeiro minuto, a zaga do Inter se atrapalhou e Canobbio aproveitou pra chutar de fora da área, no cantinho, sem chances para o goleiro Colorado. O segundo quase veio aos 10. Everaldo bateu falta com muito perigo mas jogou por cima. O Inter acordou. Aos 15, o árbitro marcou pênalti de Manoel em Bernabei. Alan Patrick bateu, muito mal e com paradinha e Fábio defendeu. Mas o árbitro, através do VAR, viu que o goleiro tricolor se adiantou e mandou voltar a cobrança. O camisa 10 do Inter dessa vez bateu bem, colocando goleiro de um lado e bola para o outro, e empatou. O time gaúcho começou a empilhar atacantes e o Tricolor se fechou para segurar a vantagem. O Inter pressionava e deixava o Fluminense completamente encurralado, esperando para sair com velocidade. Aos 48, quase veio a virada. Após cruzamento, Juninho apareceu e se esticou todo, mas mandou para fora. E ficou nisso, Fluminense classificado para as quartas de final da Copa do Brasil.
Agora, o Fluminense vira suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O clube visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, no sábado (09), às 21h. O Inter encara o Bragantino, fora de casa, no mesmo dia, às 18h30.