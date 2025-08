Polícia Civil realiza ação contra suspeito de compartilhar pornografia infantil e abusar de duas crianças

As investigações indicam que o suspeito, vizinho das vítimas, duas crianças de 10 e 11 anos, as atraía para sua residência sob o pretexto de jogar vídeo game - Foto: Divulgação

As investigações indicam que o suspeito, vizinho das vítimas, duas crianças de 10 e 11 anos, as atraía para sua residência sob o pretexto de jogar vídeo game - Foto: Divulgação

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói (DPCA-Niterói), deflagra, nesta quarta-feira (06), mais uma fase da Operação Infância Protegida. A ação ocorre no bairro Gragoatá, na Zona Sul de Niterói, com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela 4a Vara da Comarca de Niterói, visando à apreensão de equipamentos eletrônicos pertencentes a um homem de 25 anos.





As investigações indicam que o suspeito, vizinho das vítimas, duas crianças de 10 e 11 anos, as atraía para sua residência sob o pretexto de jogar vídeo game. No imóvel, o indivíduo teria imposto uma “regra” ao jogo, segundo a qual o perdedor deveria tirar a roupa e praticar atos sexuais com o autor. Segundo relato de uma das vítimas, os abusos teriam ocorrido em pelo menos oito oportunidades.

A Operação Infância Protegida, idealizada pela DPCA-Niterói, tem como principal objetivo a identificação e responsabilização de autores de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Em grande parte dos casos investigados, os abusadores se aproveitam de vínculos de confiança e proximidade com as vítimas e seus responsáveis para cometer atos de extrema gravidade e repulsa social.

A Polícia Civil reitera seu compromisso com a proteção integral da infância e continuará atuando de forma firme e diligente no combate a crimes dessa natureza.