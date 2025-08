Receita Federal apreende cerca de R$ 800 mil em drogas nos Correios no Rio

A Receita Federal apreendeu do dia 28 de julho até hoje (5/8) 171 encomendas contendo ecstasy, maconha, MDMA, lança-perfume, anabolizantes e uma pistola de airsoft no Centro de Distribuição dos Correios no Rio de Janeiro. A ação é resultado de gerenciamento de risco e da fiscalização e inspeção realizadas pela equipe de cães de faro.

As encomendas foram analisadas no aparelho de raio-x e continham 10,8 kg de maconha prensada, 8,336 kg de ecstasy/MDMA, 280,21 kg de lança-perfume, uma pistola Airsoft Glock e 664 frascos de anabolizantes. O valor estimado das apreensões é de R$ 800 mil.

Leia também:

Operação da PM retira cinco toneladas de entulhos de ruas de São Gonçalo

Habitação de Niterói promove reuniões, workshops e visitas técnicas do programa Vida Nova no Morro



O material será entregue à Polícia Civil para investigação da autoria dos delitos. Os investigados estão sujeitos a pena de reclusão de 5 a 15 anos.

A operação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e contou com o apoio dos cães de faro Kavalo e Kyra.

A atuação da Receita Federal na fiscalização do comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade, especialmente no que se refere à saúde e à segurança públicas.

O trabalho foi realizado pela Receita Federal do Brasil, cuja sigla é RFB. Solicitamos especial atenção ao uso correto da sigla e da nomenclatura oficial do órgão ao publicar a matéria.





A ação é resultado de gerenciamento de risco e da fiscalização e inspeção realizadas pela equipe de cães de faro Divulgação - Receita Federal