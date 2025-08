Tentativa de roubo em Santa Rosa termina com prisão do autor em flagrante

Um homem foi preso em flagrante após tentar roubar uma motocicleta na Rua Santa Rosa, no bairro de mesmo nome, em Niterói. O caso acontece na madrugada desta terça-feira (05), e uma ação rápida da equipe do 12º BPM (Niterói), resultou na prisão do acusado, que estava em posse de um simulacro de arma de fogo e uma motocicleta.

De acordo com informações do 12º BPM, a prisão ocorreu por volta das 5h30, após patrulhamento preventivo com foco em coibir roubos e furtos. A vítima relatou que trafegava pela via quando foi abordada por um indivíduo em uma motocicleta prata, que anunciou o assalto dizendo "perdeu". O autor não conseguiu consumar o roubo, mas passou a seguir a vítima por outras ruas do bairro.

A guarnição conseguiu localizar o suspeito no Largo do Marrom. Com ele, foi apreendido um simulacro de pistola cromado e uma motocicleta Honda CB 500X, de cor prata. O homem foi detido e conduzido inicialmente à 77ª DP, onde os materiais foram apreendidos.





Em seguida, o acusado foi encaminhado ao Hospital Municipal Carlos Tortelly para atendimento médico e, após liberação, apresentado à 76ª DP (Central de Flagrantes), onde foi autuado por roubo, permanecendo preso.

