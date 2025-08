Identificado caminhoneiro morto durante suposta tentativa de assalto em São Gonçalo

Foi identificado como Augusto Cesar Carneiro Friess, de 59 anos, o homem que morreu durante uma tentativa de assalto no início da tarde deste domingo (3), na Rua Professora Pedrina Gouvêia Serrano, na comunidade da Lagoa Seca, bairro Lagoinha, em São Gonçalo. De acordo com as informações iniciais, Augusto era caminhoneiro e foi baleado durante a ação criminosa.

O crime ocorreu nas proximidades do antigo sítio Lagoa Azul, local conhecido por moradores da região. Augusto chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

A tentativa de assalto ocorreu na Rua Profa. Pedrina Gouvêia Serrano, na Lagoa Seca, bairro Lagoinha | Foto: Redação/OSG

Na mesma ocorrência, um homem suspeito de envolvimento na tentativa de assalto também morreu no local. Ele foi identificado apenas pelo apelido de “Flamengo”. A família do suposto criminoso foi levada à Divisão de Homicídios para prestar depoimento. Ainda não há informações confirmadas sobre quem teria efetuado os disparos ou o que motivou a troca de tiros.

Suspeito foi identificado como Flamengo | Foto: Redação/OSG

A Defesa Civil esteve presente na cena do crime, juntamente com agentes da Polícia Civil, que realizaram a perícia para dar início às investigações. O caso segue sendo apurado, e testemunhas estão sendo ouvidas.

O sepultamento de Augusto está previsto para ocorrer nesta segunda-feira (4), às 16h, no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo.