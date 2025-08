Operação policial no Morro do Castro termina com dois mortos e armas apreendidas

Um homem e um adolescente, de 15 anos, acusados de pertencerem ao tráfico de drogas no Morro do Castro, região limítrofe entre São Gonçalo e Niterói, morreram durante confronto com policiais do 12ºBPM (Niterói), na manhã desta terça-feira (05).

Segundo informações iniciais, policiais realizavam uma ação na região quando criminosos iniciaram um intenso confronto. Os suspeitos foram baleados e morreram no local. Um deles usava um colete balístico, mas não resistiu aos ferimentos.

No local, com os acusados, a polícia apreendeu um fuzil 7.62 e duas pistolas, além de drogas e nove rádios de comunicação. Ainda durante a operação a polícia encontrou um tucano preso sem autorização. A ave será encaminhada para órgãos responsáveis.

A polícia encontrou um tucano preso sem autorização | Foto: Divulgação

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local e realizaram a perícia inicial. O caso foi registrado como Morte por Intervenção de Agentes do Estado (MIAE) e será investigado por agentes da especializada.

O corpo dos suspeitos serão encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.