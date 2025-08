Polícia apreende 90 aves silvestres e prende criminosos na Região Serrana

Dois homens foram presos na descida da Serra de Petrópolis, após serem flagrados transportando 90 aves silvestres escondidas no porta-malas do carro, na madrugada desta terça-feira (5). A ação foi realizada em conjunto entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e a Polícia Federal (PF).

O veículo foi abordado por volta das 3h da manhã, no km 89, por agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) da Polícia Civil. Durante a revista, no automóvel foi encontrado 90 espécimes de trinca-ferro (Saltator similis) em caixas de papelão dentro do porta-malas.

O condutor e o passageiro informaram a polícia que as aves foram compradas em Minas Gerais, com a intenção de serem revendidas em uma feira de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Leia também:

➣Preparador físico do Fluminense morre aos 38 anos

➣ Primeiro dia de Simpósio promovido pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Universo, aborda temas sobre saúde física e mental

Os animais ficaram sob a guarda da PRF e posteriormente foram encaminhadas ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em Itaipava. Os dois homens foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.