Preparador físico do Fluminense morre aos 38 anos

O preparador físico do Fluminense, Diego Arantes, morreu nesta terça-feira (5), aos 38 anos de idade. O profissional, que estava no tricolor das Laranjeiras há 12 anos, vinha lutando contra um câncer nos últimos meses.

Diego foi homenageado pela equipe, que soltou uma nota oficial sobre o falecimento do preparador físico: "O Fluminense Football Club está de luto. É com muita tristeza que comunicamos a perda de Diego Arantes, profissional dedicado e muito querido por todos. Nosso preparador físico lutava bravamente contra um câncer e nos deixou na manhã desta terça-feira. Deixamos aqui nossos mais profundos sentimentos à família, aos amigos e a todos os colegas que tiveram o prazer de dividir com ele o dia a dia", dizia a nota.

Diego esteve nos Estados Unidos com a delegação do Fluminense durante a participação do time na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Leia também:

➣ Edu Guedes volta ao trabalho e comemora: 'É um recomeço'

➣ OSG na Flip: Autora de São Gonçalo leva obra interativa sobre maternidade para a Flip

O preparador constantemente recebia comentários carinhosos dos jogadores nas redes sociais. Em um desses, Diego compartilhou o discurso do capitão Thiago Silva: "A gente sabe de todas as lutas. No futebol a gente ganha, a gente perde e faz parte do esporte. Mas a nossa maior vitória é essa aqui. É olhar pra você, irmão, e ver o quanto você é forte e o quanto você nos passa força no dia a dia".