Caso Lucas Celestino: Nova audiência é marcada para setembro

A primeira audiência do caso Lucas Celestino, corredor morto aos 27 anos após ter sido atropelado na BR-101 (Niterói-Manilha) aconteceu na tarde da última segunda-feira (05), em São Gonçalo. O motorista de van Everton Oliveira Lessa da Costa, de 37 anos, acusado de ter atropelado e causado a morte do jovem operador de estacionamento, não foi ouvido, assim como as testemunhas de defesa do caso.

Uma nova audiência acontecerá no dia 15 de setembro, às 14h, na 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, no Fórum Patrícia Acioli, bairro Colubandê.

Na primeira fase, que aconteceu no dia 04 de agosto, foram ouvidos as testemunhas da acusação, o delegado e um investigador da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, a pessoa que vendeu o farol da van para o réu, o lanterneiro que reformou o capô da van, e dois funcionários da empresa que trocou o parabrisa do automóvel.

Relembre o caso

O operador de estacionamento Lucas Celestino de Oliveira desapareceu no dia 8 de abril deste ano, após sair para uma corrida matinal e não retornar para casa. Ao estranhar a ausência de Lucas por volta das 7h30, sua esposa, Maria Eduarda Celestino, passou a divulgar o caso, que em pouco tempo teve grande repercussão na mídia.

O corpo de Lucas Celestino foi encontrado no dia seguinte ao seu desaparecimento, com sinais evidentes de graves fraturas, às margens da BR-101, o que confirmou o atropelamento.

Apesar de o atropelamento não ter sido registrado, a investigação avançou com a análise de imagens de câmeras em Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro, além da colaboração da PRF, e uma imagem crucial mostrou a van do motorista Everton Oliveira Lessa da Costa já danificada, o que levou à identificação do mesmo como o autor do crime.

Após o atropelamento, Everton teria consertado o veículo e seguido trabalhando normalmente. A van fazia a linha M557 (Boa Vista – Rio de Janeiro).