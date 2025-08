São Gonçalo terá Baile Charme especial de Dia dos Pais

Para celebrar o Dia dos Pais com muita música, estilo e diversão, o São Gonçalo Shopping realiza no dia 08, a partir das 18h, um Baile Charme especial - Foto: Divulgação

Para celebrar o Dia dos Pais com muita música, estilo e diversão, o São Gonçalo Shopping realiza no dia 08, a partir das 18h, um Baile Charme especial na Praça de Alimentação. O evento é promovido em parceria com o coletivo Família Black Star, conhecido por animar a cena cultural da região com seus bailes dançantes cheios de suingue e nostalgia.

A ação contará com dinâmicas interativas e distribuição de brindes para o público presente, em parceria com grandes marcas do shopping: Cinépolis, Di Santinni, Playtoy, Cherin Bão e a própria Família Black Star. Será uma oportunidade perfeita para reunir a família, curtir boa música e ainda concorrer a prêmios especiais.

A entrada é gratuita, e todos estão convidados a participar dessa celebração que une cultura, afeto e entretenimento no coração de São Gonçalo.

SERVIÇO - Baile Charme Especial de Dia dos Pais

Local: Praça de Alimentação – São Gonçalo Shopping

Data: 08 de agosto

Horário: a partir das 18h

Evento gratuito