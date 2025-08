Hospitais e UPA na Campanha do Agasalho 2025

Unidades estaduais de saúde estão engajadas na campanha do agasalho 2025. Desde o início do inverno uma grande corrente de solidariedade está focada em arrecadar o máximo de roupas, calçados e cobertores que serão distribuídos nos abrigos localizados nas cidades onde os hospitais e UPAs estão instalados e também nas entidades cadastradas e atendidas pelo governo do Estado.

Os tonéis de arrecadação estão instalados em locais de visibilidade e fácil acesso dos funcionários e também dos pacientes, acompanhantes e familiares e público em geral, que queiram abraçar a campanha doando peças de roupas e cobertas.

1/3 Campanha do Agasalho 2025 | Foto: Divulgação

2/3 Campanha do Agasalho 2025 | Foto: Divulgação

3/3 Campanha do Agasalho 2025 | Foto: Divulgação







O foco da campanha é atender pessoas em situação de vulnerabilidade social e ajudá-las a suportar o inverno com qualidade de vida, uma vez que o frio vem se intensificando a cada semana.

Leia também:

▶ Presidente Lula recebe camisa da Acadêmicos de Niterói

▶ Carro furtado é recuperado na Ponte Rio-Niterói

Os interessados em participar da campanha pode procurar uma das unidades de saúde da sua região, de segunda a sexta-feira, entre às 8 e 19 horas. Na última semana a corrente de solidariedade garantiu calças, blusas, meias e cobertores. Mas precisamos de mais peças.

Participam da Campanha do Agasalho os Hospitais Estaduais Alberto Torres, em São Gonçalo, João Batista Cáffaro, em Itaboraí, Roberto Chabo, em Araruama, e Zilda Arns, em Volta Redonda. A UPA do Colubandê, em São Gonçalo, e o Instituto do Cérebro, no Rio, também integram a corrente de solidariedade. Todas as unidades são administradas pelo IDEAS em parceria com o Governo do Estado.