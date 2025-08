Menor é detido com arma e carro clonado em Niterói

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por policiais do 12º BPM (Niterói) na tarde desta segunda-feira (4), durante patrulhamento na região da Estrada Bento Pestana, que dá acesso ao Morro do Castro, em Niterói. Com ele, os agentes encontraram uma pistola calibre 380, placas clonadas e um carro com registro de roubo.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 16h30, a equipe fazia patrulhamento na região, conhecida por registros frequentes de tráfico e roubos de veículos, quando avistou um Fiat Fastback branco saindo da comunidade em direção a um lava-jato. O carro ostentava a placa SRU8E36.

Na abordagem, os policiais encontraram com o menor uma pistola Taurus, municiada com nove munições e com a numeração raspada. No interior do veículo, também foram apreendidos um bloqueador de sinal veicular e quatro placas automotivas diferentes.

Após checagem no sistema, os agentes constataram que o chassi do veículo correspondia a um carro roubado no último dia 28 de julho, conforme registro na72ª DP (Mutuá).

O jovem foi levado para a 76ª DP (Centro de Niterói), onde a ocorrência foi registrada. O carro e todo o material apreendido também foram encaminhados à distrital. A ocorrência segue em andamento.