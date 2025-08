Operação da PF mira grupo suspeito de importar e vender anabolizantes no Rio

Na manhã desta terça-feira (5), a Polícia Federal deflagrou a Operação Anabolic Express 2 com o objetivo de combater a importação de produtos proibidos, a venda irregular de anabolizantes e outras substâncias psicotrópicas capazes de causar dependência e a falsificação, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.

Policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão em residências dos investigados, todas na cidade do Rio de Janeiro. A Justiça também determinou o sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias no valor de até R$ 30 milhões.

Leia também:

Polícia apreende adolescente com arma e drogas no Pé Pequeno, Niterói

Antigo prédio do TRE em SG é invadido e furtado



As investigações foram iniciadas após a PF apreender anabolizantes na residência de um dos membros da organização criminosa, em novembro de 2024. De acordo com as apurações, o grupo comercializava pela internet tais produtos e outras substâncias cuja venda é proibida, realizando a distribuição através dos Correios para vários pontos do território nacional.

Diversos produtos foram apreendidos e periciados pela Polícia Federal no curso das investigações, sendo constatada a ausência de princípio ativo em vários deles. Tal fato indica que a organização criminosa também adulterava e falsificava parte do conteúdo comercializado. Ritalina, Sibutramina e Lipostabil eram alguns dos produtos vendidos pela internet e encaminhados pelos Correios.

Os investigados poderão responder pelos crimes de venda de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem licença da ANVISA, contrabando e tráfico de entorpecentes.