Troca de tiros assusta moradores do Zumbi; Vídeo!

De acordo com relatos de redes sociais, a operação segue em andamento - Foto: Divulgação

De acordo com relatos de redes sociais, a operação segue em andamento - Foto: Divulgação

Um intenso confronto entre policiais e criminosos assustou moradores do Zumbi, em São Gonçalo, na manhã desta terça-feira (05).

De acordo com relatos de redes sociais, a operação segue em andamento. Moradores divulgaram vários vídeos e áudios do tiroteio, com rajadas e disparos de grosso calibre.

"Estava indo para a escola com minha filha e precisei voltar correndo. É muito tiro", contou um morador.

Leia também:

Fernando Diniz segue prestigiado por Pedrinho mesmo com jejum de vitórias



Identificado caminhoneiro morto durante suposta tentativa de assalto em São Gonçalo

Em outro áudio uma professora conta que precisou buscar abrigo e que não conseguiu chegar na unidade de ensino. "Estou escondida aqui. Muita rajada, não dá para ir, não", ela disse em parte do áudio.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

A operação segue em andamento no local.