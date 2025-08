Fernando Diniz segue prestigiado por Pedrinho mesmo com jejum de vitórias

Mesmo com o Vasco sem vencer há sete jogos na temporada, o técnico Fernando Diniz segue com total respaldo da diretoria vascaína. O presidente Pedrinho blinda o comandante, que vai seguir no cargo em São Januário.

Há confiança que o time pode e deve render mais. No entender dos dirigentes, os resultados não têm refletido as atuações da equipe no campo. O Vasco tem feito partidas positivas, na compreensão interna do clube, mesmo não conseguido as vitórias.

O Cruzmaltino, na visão de dentro do clube, criou para vencer Grêmio, Del Valle, Internacional e CSA. No entanto, erros individuais na defesa, chances desperdiçadas no ataque e fatores como expulsões, atrapalharam nessa sequência.

Pedrinho já elogiou o trabalho e o que vê nos treinos do Vasco para pessoas próximas a ele. O dirigente acredita que o time tem mais potencial e o que técnico recupere alguns jogadores que não estão rendendo o que se espera. Mas, o clube ainda quer reforços para duas posições: um zagueiro e um atacante de lado.

Além da falta de eficiência para vencer as partidas, o Vasco também tem sofrido com a queda de rendimento de alguns de seus titulares absolutos. Coutinho se lesionou e foi desfalque em quatro jogos da equipe. Depois que voltou, não teve boas atuações contra CSA e Mirassol. Jogadores como Vegetti e Nuno Moreira também não estão apresentando atuações convincentes.

O Vasco entra em uma semana decisiva dentro e fora de campo. O clube tem como objetivo passar de fase na Copa do Brasil contra o CSA, time da terceira divisão do Brasileirão. As equipes se enfrentam na quinta-feira (07), às 20h, em São Januário.