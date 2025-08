Em documento, Botafogo diz que vendeu Savarino ao Lyon em 'ajuda' a clube francês

A SAF do Botafogo confirmou, através de uma notificação formal enviada ao Lyon, da França, no último dia 18, a venda direta do meia Jefferson Savarino. O valor informado é de 7,6 milhões de euros (R$ 48 milhões). O negócio foi fechado no dia 11 de março de 2025 e não havia sido divulgado publicamente, até o momento.

O venezuelano segue no elenco do Glorioso e foi titular no último jogo do time, contra o Cruzeiro, no domingo (03). Os direitos do jogador podem estar ligados ao clube da Eagle, mas como tem contrato com Botafogo, ele segue atuando.

O contrato deixa claro que o clube francês é o comprador final dos diretos federativos e econômicos de Savarino, e não um intermediário. O documento diz: "Contrato de transferência celebrado entre Botafogo e OL referente à transferência definitiva dos direitos federativos e econômicos de Jefferson David Savarino Quintero (‘Savarino’) do Botafogo para o OL, mediante pagamento incondicional de €7.600.000,00 pelo OL ao Botafogo."

Segundo o documento, o Alvinegro antecipou parte do valor dessa venda por meio de um contrato com o fundo 'EMSO PRIVATE CREDIT FUND 3', mas a obrigação de pagamento segue com os franceses, que precisa transferir a quantia diretamente ao credor.

O negócio com Savarino faz parte de uma série de outras transferências no período entre julho de 2024 e março de 2025, com o objetivo de ajudar o Lyon a superar uma grave crise financeira. O documento, assinado pelo CEO Thairo Arruda, diz que o Botafogo tomou tais decisões com base no espírito de cooperação do grupo multiclubes controlado por John Textor, a chamada “família Eagle”.

Luiz Henrique, Igor Jesus e Jair, que já deixaram o Botafogo, também seriam destinados ao Lyon. Eles acabaram negociados com terceiros por conta da sanção sofrida pelos franceses, que impedia o registro de novos atletas. Agora, o Alvinegro cobra um reembolso que ultrapassa R$ 410,2 milhões por ter ajudado o fluxo de caixa do clube co-irmão. Que inclui até o valor de Savarino.

No documento divulgado, há também a informação que o Botafogo emprestou Thiago Almada ao Lyon sem custos. O clube carioca bancou integralmente os salários e encargos trabalhistas do argentino durante seu período atuando na França. A SAF relembra que Almada já havia sido vendido ao OL por 27 milhões de euros (R$ 171 milhões), em um acordo que também envolveu a antecipação de receitas via fundos de investimento.