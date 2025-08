Polícia Civil prende uma das lideranças do Comando Vermelho em Nilópolis

Policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam, nesse domingo (03), um dos chefes do tráfico de drogas da comunidade do Chapadão, Zona Norte do Rio. O criminoso foi capturado em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

As investigações apontaram que o criminoso representava uma figura de influência na facção criminosa. Os agentes realizaram intenso trabalho de monitoramento e inteligência e conseguiram localizar o traficante que estava foragido da Justiça.

Segundo os agentes, o homem possui uma extensa ficha criminal com mais de 13 anotações. Contra ele, os policiais cumpriram dois mandados de prisão por roubo e associação para o tráfico de drogas. O detido será encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.