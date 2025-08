PRF prende jovem por tráfico de drogas em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um jovem de 23 anos, na tarde de domingo (03), por tráfico de drogas. A ação aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa. No veículo estavam o jovem, o padrasto e a mãe do suspeito.

Por volta das 14h, policiais rodoviários federais da 7ª Delegacia (Resende) realizavam fiscalização em frente à Unidade Operacional de Floriano quando o condutor de um veículo estacionou o carro e denunciou à equipe seu enteado, que segundo ele estaria transportando drogas.

Realizada a inspeção veicular, a equipe encontrou, em um saco plástico debaixo do banco do passageiro, dezesseis frascos de ketamina, de 50 ml cada, totalizando 800 ml da droga. A substância se trata de um analgésico veterinário para animais de grande porte, mas também é utilizada como droga recreativa, provocando efeitos alucinógenos.

Questionado sobre documentação relativa à compra, procedência e regularidade do porte do entorpecente, o jovem assumiu tê-lo adquirido no Paraguai de forma irregular e que o levaria para o município de Macapá, no Amapá, onde residem.

No veículo, também foram encontrados acessórios para a aplicação da droga, como seringas e agulhas.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal.