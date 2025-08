Lucas Guimarães critica Carlinhos Maia depois de flagra com jovem

O apresentador Lucas Guimarães não aceitou bem a aproximação de Carlinhos Maia e Eduarda Luvisneck. Depois que uma foto do influenciador e da jovem foi divulgada, Lucas fez duras críticas ao ex-marido, com quem esteve junto por 15 anos. A imagem fez com que aumentasse os rumores de que Eduarda poderia estar envolvida com o fim do casamento dos famosos, o que causou mais irritação no apresentador.

Carlinhos Maia expôs no stories do Instagram, na madrugada desta segunda-feira (4), uma conversa que teve com seu agora, ex-marido, Lucas Guimarães, onde ele foi ‘curto e grosso’: "Me diz uma coisa, você ficou na mesa com a menina lá agarrado nela?". Carlinhos Maia tentou se defender alegando que eles estavam apenas conversando, mas Lucas não aceitou a resposta: "[Estava] fingindo que era hétero".

Leia também:

Senador Marcos do Val é levado para colocar tornozeleira eletrônica

Após “luto forçado” por parte do tráfico, lojistas reabrem, mas tensão persiste no Mutuá



Ainda na conversa exposta, Lucas demonstrou estar indignado. O apresentador até mesmo acusou o ex -marido de procurar confusão de propósito e cobrou mais responsabilidade.

"Não tem vergonha na sua cara, não? Você acha pouco as confusões e as coisas que acontecem e vai atrás de mais? Está procurando sarna pra se coçar", disse.

Apesar de revoltado, Lucas afirmou que Eduarda não tem responsabilidade nem culpa na história. "Eu conheço você, mas eu não a conheço. Acredito que ela seja [gente boa]. E outra, ela não é culpada de nada, quem é culpado e cachorro é tudo. Canalha foi tu, a menina não tem nada a ver.", para encerrar, o apresentador ainda disse Carlinhos mais precisa de ajuda. "Esse cara precisa de uma terapia".