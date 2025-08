Carro furtado é recuperado na Ponte Rio-Niterói

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde deste domingo (3), um veículo com registro de furto durante uma fiscalização na praça de pedágio da Ponte Rio-Niterói (BR-101), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O condutor, de 68 anos, com histórico de mais de 20 passagens criminais, foi preso após apresentar um Certificado de Licenciamento de Veículo (CRLV) falso, e dirigir um automóvel clonado.

A abordagem ocorreu por volta das 17h15, na altura do km 322, quando os agentes realizavam fiscalizações de trânsito. Durante a verificação da documentação, os policiais constataram inconsistências no CRLV, do ano 2025, apresentado pelo motorista. Após consulta ao sistema do Detran-RJ, foi identificado que o veículo estava com o documento original vencido desde 2009.

Diante das irregularidades, os agentes realizaram uma inspeção minuciosa nos elementos de identificação do carro. A análise revelou que se tratava de um veículo furtado em janeiro de 2024, e que o automóvel em circulação utilizava dados de outro carro, uma prática conhecida como “clonagem veicular”.

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Centro).