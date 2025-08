Familiares buscam morador de São Gonçalo desaparecido em Araruama

Desaparecido há 13 dias, Florisvaldo de Jesus Junior, de 46 anos, saiu de bicicleta da casa do irmão em Araruama, na Região dos Lagos, sem dizer para onde iria. Familiares buscam informações que ajudem a encontrá-lo o mais rápido possível pois se preocupam com a saúde do homem, que sofre com convulsões.

De acordo com familiares, Florisvaldo é morador do bairro Vila Lage, em São Gonçalo e estava em Araruama para visitar um irmão. No dia 22 de junho saiu do bairro de Novo Horizonte com uma bicicleta, mas não informou para onde iria.

Com a divulgação do desaparecimento, os familiares receberam informações que Florisvaldo teria sido visto pela última vez, indo em direção à Via Lagos, no dia 24 de junho. Buscas foram feitas pelos parentes em hospitais e no Instituto Médico Legal (IML) da localidade, mas sem resultado.

Ainda segundo os familiares essa é a primeira vez que Florisvaldo desaparece e a preocupação aumenta a cada dia, por causa de sua saúde delicada.

O homem sofre com convulsões e usa medicamentos controlados | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Quando Florisvaldo foi visto pela última vez, usava uma bermuda escura e blusa branca, e a bicicleta que estava com ele é azul com cinza. Ele teria saído apenas com uma cópia da identidade. Quem souber de informações que ajudem a encontrar Florisvaldo de Jesus Junior, pode entrar em contato com o número (21) 98864-8110, da cunhada Ivana Fernandes Mendonça de Jesus.