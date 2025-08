Tentativa de assalto deixa dois mortos na Lagoinha, em SG

O suspeito pela tentativa de assalto foi baleado o morreu no local - Foto: Redação

O suspeito pela tentativa de assalto foi baleado o morreu no local - Foto: Redação

Na manhã deste domingo (3) uma tentativa de assalto na Rua Profa. Pedrina Gouvêia Serrano, na Lagoa Seca, em Laranjal, São Gonçalo, resultou na morte de duas pessoas, entre elas o suspeito de cometer o assalto.

O crime aconteceu nas imediações antigo sítio Lagoa Azul, local conhecido pelos moradores locais.

Leia também

Homem é preso por associação ao tráfico em Niterói

Foragido da Justiça por roubo é preso em Niterói



De acordo com as primeiras informações, um popular foi morto durante o assalto e chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu e veio a óbito.

O suspeito pela tentativa de assalto também foi baleado e morreu no local. Ainda não há informações sobre quem teria realizado os disparos e a motivação para o crime.

*Em atualização