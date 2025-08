Polícia Civil prende duas mulheres que transportavam drogas do Rio de Janeiro para a Paraíba

Policiais civis da 25ª DP (Engenho Novo) interceptaram um ônibus interestadual e prenderam duas mulheres que transportavam 40 kg de maconha, 5 kg de cocaína e 5 kg de crack. Elas também estavam de posse de 14 carregadores de arma de fogo. O veículo em que estavam foi interceptado em Benfica, Zona Norte do Rio. A dupla tinha como destino a cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.

A ação ocorreu na última sexta-feira (01/08), após investigação e levantamento de informações de inteligência. Durante a revista minuciosa das bagagens, foram identificadas duas malas despachadas com diversos tabletes embalados com fita adesiva e carregadores de arma de fogo. Na bolsa de mão de uma das criminosas, os agentes encontraram mais dois pacotes de drogas. As duas mulheres admitiram a propriedade dos itens. A diligência contou com apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, que prestou suporte à fiscalização do ônibus.

Diante dos fatos, a dupla foi presa em flagrante pela prática de tráfico interestadual de drogas. Uma das criminosas também foi autuada por porte ilegal de acessório de arma de fogo de uso restrito. As investigações continuam para identificar e responsabilizar demais envolvidos no esquema criminoso.