Criminalidade despenca em Niterói: cidade tem o melhor mês de julho da história

O município de Niterói registrou, no mês de julho, o menor índice de criminalidade da história. Os principais indicadores de violência, mapeados pelo Observatório de Segurança Pública da cidade, que usa dados das delegacias locais e do 12ºBPM (Niterói), tiveram redução acentuada no comparativo com o mesmo período desde 2003, início da estatística. Os dados são uma prévia dos números que posteriormente serão consolidados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP),e apontam os rumos no planejamento estratégico da Prefeitura.

A letalidade violenta, indicador que inclui todos os crimes contra a vida, teve queda de 56%, com apenas quatro registros, número mais baixo já registrado para o período. Os roubos de rua também apresentaram queda recorde: 30%, passando de 97 casos para 68. Roubos de cargas e a estabelecimentos comerciais foram outros destaques positivos, com apenas um caso cada, menores índices da série histórica.

Para o prefeito Rodrigo Neves, a queda recorde consolida Niterói como uma das cidades mais seguras do país, e é fruto dos investimentos feitos em tecnologia, na integração das forças de segurança e na ação social.

"Niterói tem ferramentas eficientes e modernas de monitoramento, como as barreiras eletrônicas, sensores de tiros e o Centro Integrado de Segurança (CISP), que permitem uma rápida resposta em caso de ação criminosa. Mas não basta reprimir, nós também investimos em políticas sociais, ampliando programas de esporte, cultura e qualificação profissional em áreas vulneráveis para dar oportunidades aos jovens. É por isso que Niterói já foi citada na ONU como referência em segurança urbana, graças ao nosso modelo que combina eficiência, transparência e respeito aos direitos humanos", declarou o prefeito

Apesar dos avanços, o Município segue aperfeiçoando o modelo, porque o combate ao crime exige inovação constante e parcerias. O trabalho é coordenado pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGIM), que que atua em conjunto com outros órgãos, como a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil, em operações de combate a crimes como roubo e receptação de celulares, além de fiscalizações em ferros-velhos e outros estabelecimentos.

"Este é um resultado histórico, só possível pela integração das forças de segurança pública com o poder municipal, potencializando as ações e seus respectivos resultados. Demonstra que o investimento municipal nas polícias, principalmente através do PROEIS e do RAS, somado à atuação eficaz do Centro Integrado de Segurança Pública - CISP, tem alcançado o resultado pretendido”, declarou o secretário do GGIM, Felipe Ordacgy