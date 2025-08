Disque Denúncia busca líderes do tráfico de AL escondidos no Alemão

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta segunda-feira (03), um cartaz para auxiliar nas investigações força-tarefa integrada que une a Secretaria de Estado da Segurança Pública, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público Estadual, a Polícia Civil, por meio da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco), e a Polícia Militar do Estado de Alagoas e as Forças de Segurança do Rio, a fim de obter informações que levem à prisão dos criminosos Kayo Nascimento de Magalhães, conhecido pelos vulgos de 99 ou Cabra ou Rafinha”, de 25 anos e José Emerson da Silva, vulgo “Nem Capenga”, de 41 . Todos dois são ligados a Organização Criminosa Comando Vermelho (CV), que atua no Estado de Alagoas,

“Kayo Nascimento” controla o crime organizado especialmente, em Rio Largo, Satuba, Santa Luzia do Norte, na Região Metropolitana, e na capital Maceió. “Nem Capenga”, foragido da justiça, comanda o tráfico de drogas nas regiões da Cambona, Levada e Vila Brejal, em Maceió, .segundo investigações, teria enviado um fuzil T4, da marca Taurus, do estado do Rio de Janeiro para a capital alagoana. A arma, que pode custar cerca de R$ 50 mil no mercado ilegal, foi apreendida em junho de 2024, dentro de uma máquina de lavar, no bairro da Cambona. Ela estava sendo transportada do bairro do Clima Bom para Levada/Brejal, região sob influência do traficante.

De acordo com a Inteligência da SSP/AL, tanto “99” quanto “Nem Capenga”, que em 2016, estava preso quando o irmão foi morto, foi colocado em liberdade e, desde então, fugiu para a capital fluminense. Ambos estariam vivendo no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro, sob a proteção do narcotraficante Luciano Martiniano da Silva, vulgo “Pezão”, chefe do tráfico no Complexo. Os dois são considerados peças-chave na expansão das ações da facção CV em Alagoas, com atuação direta no planejamento de execuções, tráfico de drogas e articulação de ataques a grupos rivais naquele estado e onde funciona a base estratégica do grupo no Brasil.

Contra o traficante “Kayo”, constam sete mandados de prisão, pelos crimes de Tráfico de Drogas, Homicídio, Lesão Corporal, Latrocínio. E contra o criminoso, “Nem Capenga”, sete mandados pelos mesmo crimes de “Kayo”, sendo todos expedidos pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. Os mandados de prisão já foram encaminhados às forças de segurança fluminenses, que enfrentam um grande número de foragidos de outros estados refugiados nos morros do RJ, especialmente, no Complexo do Alemão e da Penha, Complexo da Maré, ambos na Zona Norte do Rio e Rocinha, na Zona Sul do Rio.

