OSG na Flip: presença infantil e vanguardismo de Leminski marcam 23ª edição de festival literário em Paraty

Chegou ao fim, neste domingo (03), a 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. Ao longo de cinco dias, mais de 34 mil pessoas passaram pelas ruas do Centro Histórico do município no litoral fluminense para prestigiar o evento, que reuniu cerca de 560 atividades culturais - somando programação oficial e eventos paralelos em casas parceiras do festival.

As formas de produção de conhecimento e o prazer de ler foram, como de costume, o coração de toda a celebração promovida pelo evento, como destacou o diretor artístico e co-fundador da Flip, Mauro Munhoz.

"É incrível esse DNA da Flip de colocar essa dimensão da literatura numa chave de prazer, de fruição", afirma Mauro | Foto: Fábio Alves

“É incrível esse DNA da Flip de colocar essa dimensão da literatura numa chave de prazer, de fruição, que acho que é uma coisa fundamental para a gente enfrentar os desafios da perda, por exemplo, de postos de trabalho pela inteligência artificial”, afirmou Mauro, em coletiva de imprensa realizada após o festival.

Programação infantil foi destaque da 23ª Flip | Foto: Fábio Alves

Um dos destaques da programação deste ano foi o aumento de atividades voltadas para o público jovem e infantil, através das áreas Flipinha e FlipZona, ambas coordenadas pelo núcleo do evento voltado para iniciativas educativas. Belita Cerbelli, responsável pelo núcleo FlipEduca, comemorou o aumento no número de jovens participantes das atividades.

“Flipinha e FlipZona estão crescendo. A presença da literatura para as infâncias está crescendo. E eu espero que não só a Flipzona cresça, mas nos vários eventos literários no Brasil também”, disse Belita. Os responsáveis e pais de crianças aprovaram as novidades. O turista Jodi Cavalcante, que veio de São Paulo com os dois filhos para participar do festival, disse que os pequenos saíram satisfeitos com a programação infantil.

"A presença da literatura para as infâncias está crescendo", destaca Cerbelli | Foto: Fábio Alves

“A gente entende que, para as crianças, esse contato com a literatura, toda essa ambiência, estimula muito o subjetivo, o lúdico. Finalmente eles deram uma valorização muito grande para a Flipinha”, disse Jodi.

Outro elemento que marcou a Flip 2025 foi a celebração da obra de Paulo Leminski, autor homenageado da edição. O poeta curitibano, conhecido pela mistura entre referências eruditas e populares em sua obra, ditou o tom da programação. A curadora da edição, Ana Lima Cecílio, acredita que a grade de eventos acabou refletindo a ideia de “caprichos e relaxos” que dá nome a um dos trabalhos mais famosos de Leminski.

"Acho que teve esse equilíbrio de capricho e relaxo, que é uma coisa que o Leminski deu o norte", defende Cecílio | Foto: Fábio Alves

“Acho que a gente teve um equilíbrio entre a alegria, o humor, a diversão, a beleza e a celebração da literatura - que é o relaxo - e o capricho, no sentido da seriedade, da importância de trazer temas fundamentais, de falar sobre o mundo e sobre os problemas. Acho que teve esse equilíbrio de capricho e relaxo, que é uma coisa que o Leminski deu o norte”, reforçou a curadora.

A Flip 2026 já está confirmada e deve voltar a acontecer no período de inverno, mas ainda não tem data ou curadoria anunciadas.