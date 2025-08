Polícia prende homem que invadiu e danificou posto de saúde em Niterói

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (4) após invadir e depredar parte das instalações do Posto de Saúde Municipal Matapaca, localizado na Rua Aurora Ribeiro, nº 15, no bairro Maria Paula, em Niterói.

De acordo com a PM, eles receberam uma chamada via telefone 190, relatando a presença de um indivíduo em atitude suspeita no telhado da unidade de saúde.

Ele apresentava sinais de uso de entorpecentes e precisou de atendimento médico | Foto: Divulgação

A equipe, ao chegar ao local, encontrou o suspeito já dentro do prédio. Segundo informações prestadas pelo segurança do posto, o homem teria forçado a entrada pelo telhado e causado ampla destruição na copa da unidade.

O acusado apresentava ferimentos e foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) para atendimento médico. Após os primeiros socorros, ele foi levado à 79ª Delegacia de Polícia (Jurujuba), onde foi autuado em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio público. Após os procedimentos legais, o autor foi transferido para a carceragem da 76ª DP (Centro), onde permanece à disposição da Justiça.

Atendimento suspenso

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói informa que, devido a um incidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (04/08), o atendimento no Módulo de Médico de Família (MMF) do Matapaca, localizado no bairro Maria Paula, precisou ser temporariamente suspenso.

"A Fundação Estatal de Saúde de Niterói informa que o Módulo de Médico de Família (MMF) do Matapaca, no bairro Maria Paula, não abrirá ao público após o espaço ser invadido por um homem na madrugada desta segunda-feira (04/08). A equipe de manutenção está verificando os prejuízos e as necessidades de reparos na unidade, que voltará com o atendimento normal na terça-feira (05/08).A equipe de vigilância do MMF agiu rápido e acionou a Polícia Militar, que foi responsável pela prisão em flagrante do homem por dano ao patrimônio público".