Homem apontado como 'mula' do tráfico de drogas é preso em Teresópolis

Policiais militares do 30º BPM (Teresópolis), após informações encaminhada pela Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro (SSI/SEPM), provenientes da Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta sábado (02), na Rua Maria Marques Viana, no Meudon, em Teresópolis, localizado na Serra Fluminense, o criminoso, ligado a Organização Criminosa Comando Vermelho (CV), Rafael Lopes, de 39 anos.

De posse de informações, policiais da Equipe do Serviço Reservado (P/2), foram até o endereço mencionado, local onde conseguiram localizar e prender o criminoso, que confessou ser “mula” (refere-se a uma pessoa que transporta substâncias ilícitas de um lugar para outro em nome de outro indivíduo ou organização criminosa), para o tráfico de drogas da região.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à 110ª DP (Teresópolis), onde foi constatado um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), Espécie de prisão: Definitiva decorrente de condenação transitada em julgado, pelo crime de Tráfico de Drogas, onde fora condenado a uma pena de 07 anos de reclusão, Regime Prisional: Semiaberto. Depois de tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, ele foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já está acautelado à disposição da Justiça.

