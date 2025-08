Agosto Lilás tem início em São Gonçalo com palestra e iluminação lilás na Maternidade Mário Niajar

A cor lilás representa o enfrentamento à violência de gênero e visa sensibilizar a população sobre a importância da prevenção e do acolhimento às vítimas - Foto: Divulgação

A cor lilás representa o enfrentamento à violência de gênero e visa sensibilizar a população sobre a importância da prevenção e do acolhimento às vítimas - Foto: Divulgação

A entrada da Maternidade Municipal Mário Niajar ganhou tons de lilás nesta sexta-feira (01), com a fachada iluminada para dar início às atividades do Agosto Lilás, campanha de mobilização pelo fim da violência contra a mulher. A ação simbólica, realizada pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, marcou o evento “Onde há luz, não há silêncio!”, que abriu a programação especial do mês que celebra os 19 anos da Lei Maria da Penha.

Durante o evento, foi realizada a palestra “Por um cuidado que acolhe: enfrentando a violência contra a mulher”, conduzida pela enfermeira obstetra Ana Beatriz Brum, com a presença da equipe técnica da maternidade. A apresentação abordou a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, a importância de profissionais qualificados no acompanhamento da gestação, parto e pós-parto, além de práticas de cuidado e escuta às mulheres em situação de vulnerabilidade.

“A violência contra a mulher também se manifesta quando o cuidado na saúde é negligente ou desrespeitoso. Garantir um parto seguro, humanizado e respeitoso é parte fundamental da luta por direitos. Profissionais bem informados são a primeira linha de acolhimento. Um cuidado que acolhe começa com escuta, respeito e responsabilidade. Parto com respeito não é escolha, é direito”, destacou a enfermeira Ana Beatriz Brum.

Ao final da palestra, os funcionários da maternidade foram convidados a se dirigir à entrada da unidade, onde puderam acompanhar o momento em que as luzes lilás foram acesas, marcando simbolicamente o início oficial da campanha Agosto Lilás no município. A cor lilás representa o enfrentamento à violência de gênero e visa sensibilizar a população sobre a importância da prevenção e do acolhimento às vítimas.

A subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, destacou a força da campanha.

“O Agosto Lilás reforça a importância da conscientização da sociedade por meio da informação e de ações concretas de enfrentamento à violência contra a mulher. Ao longo do mês, intensificaremos a divulgação dos nossos serviços e da rede municipal de acolhimento e acompanhamento, além de distribuir materiais informativos”, afirmou.

A programação do Agosto Lilás seguirá ao longo de agosto, com atividades em diferentes regiões do município, como rodas de conversa, palestras, caminhadas e mobilizações em unidades de saúde, escolas e outros equipamentos públicos.