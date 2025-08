Comércio em alta com as vendas para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais deve movimentar R$ 27,13 bilhões no comércio e serviços. É o que aponta levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas. De acordo com a pesquisa, 65% dos consumidores pretendem comprar presentes no Dia dos Pais este ano. Na prática, isso significa que aproximadamente 106,3 milhões de pessoas residentes nas capitais devem ir às compras nas próximas semanas, uma redução nominal de 4,6 milhões de compradores em relação a 2024.

Em Niterói, a expectativa nas vendas do comércio é de 5,2%. Segundo o Presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas, Luiz Vieira, o Dia dos Pais é bastante significativo no que diz respeito às famílias e ao comércio local, afinal, falam-se dos pais biológicos, os padrastos, avós, padrinhos, e até amigos que podem ser considerados como verdadeiros pais. “O comércio está preparado para presentear com promoções e campanhas atrativas para atrair o consumidor. Nós enquanto instituição, temos que valorizar o comércio local, para o desenvolvimento e maior empregabilidade na cidade. Dentre os segmentos que mais se destacam são os de vestuário e calçados, aparelhos celulares, esportes e bebidas. Além destes, os serviços dos bares e restaurantes também contemplam maior movimentação na data”, disse Vieira.

Leia também:

OSG na Flip: Com presença de coletivo gonçalense, Casa da Leitura celebra publicações alternativas

Marina Silva lota principais palcos da Festa Literária de Paraty

De acordo com a CNDL, seis em cada dez consumidores (62%) acreditam que os produtos estão mais caros este ano, para 32% estão na mesma faixa de preço e 6% estão mais baratos. A pesquisa aponta que o valor médio dos gastos será em torno de R$ 255 ao todo. Os consumidores pretendem comprar, em média, 1,7 presentes.

“A pesquisa mostra uma pequena queda no número de consumidores que irão às compras, reflexo do momento delicado em relação à economia do país. Mesmo com a queda, a data terá uma importante movimentação no comércio. A expectativa é de lojas cheias nos próximos dias em todo o país”, destaca o presidente da CNDL, José César da Costa.

A pesquisa também aponta os meios de comunicação que mais influenciam as compras: vitrines ou exposição de produtos (36%), buscadores de informações (32%), anúncios e/ou publicações no Instagram (31%) e indicação de amigos / parentes (28%). Lojas físicas serão os principais locais de compras.

De acordo com os entrevistados, os principais motivos para comprar os presentes em sites de varejistas internacionais são: preço baixo (69%), maior variedade de produtos (58%), e qualidade dos produtos (40%).