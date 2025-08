Polícia Militar prende dois homens com arma e drogas no Colubandê, SG

Os presos e todo o material foram encaminhados à 75ª DP (Rio do Ouro) - Foto: Divulgação

Na tarde deste sábado (2), policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam dois homens, de 22 e 24 anos, durante uma ação contra o tráfico de drogas na Rua Jerônimo, no Colubandê, em área sob domínio da facção Comando Vermelho (CV).

A equipe chegou ao local por volta das 17h45, após receber informações de inteligência sobre a prática de venda de entorpecentes na região. Durante o cerco tático, os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos pelos policiais. Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um carregador do mesmo calibre, 15 munições, 85 papelotes de cocaína, 165 trouxinhas de maconha e 18 frascos de "loló".

Os presos e todo o material foram encaminhados à 75ª DP (Rio do Ouro), onde o caso foi registrado.