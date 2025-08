Porto da Pedra define data da grande final de samba rumo ao Carnaval 2026

A data já está marcada. No dia 16 de agosto de 2025, o rugido do Tigre vai ecoar mais alto com a escolha do samba-enredo que vai embalar a Porto da Pedra no Carnaval 2026. A partir das 13h, a quadra da escola, localizada na Travessa João Silva, 84, no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, abre seus portões para um sábado de festa, decisão e sabor. A entrada é gratuita, e a programação promete uma tarde histórica para a comunidade e os apaixonados pelo samba.

O evento será embalado por uma tradicional feijoada, que poderá ser adquirida antecipadamente por 25 reais ou no dia, no valor de 30 reais. Também estarão disponíveis camarotes por 400 reais, com direito a 15 pulseiras de acesso e 10 feijoadas, e mesas por 150 reais, com direito a 4 feijoadas. As reservas podem ser feitas pelo telefone (21) 99735-6649.

Muito mais do que uma final de samba, será um encontro de torcida, emoção e identidade. O público será o grande protagonista, vibrando com as obras que disputam o posto de hino oficial da Porto da Pedra para o próximo desfile na Marquês de Sapucaí. A tarde contará ainda com uma incrível apresentação da escola, mostrando toda a sua força artística e o envolvimento apaixonado da comunidade.

Para abrilhantar ainda mais a festa, a quadra receberá três grandes co-irmãs: União de Maricá, União da Ilha do Governador e Império Serrano. Cada uma delas trará ao palco a potência de suas bandeiras, reforçando o espírito de união que o carnaval carrega em sua essência.

Venha viver esse grande dia com o Tigre. O samba que vai conduzir a Porto da Pedra em 2026 será escolhido em uma tarde para ficar na memória.